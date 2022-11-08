Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

По словам Анатолия Якименко, россия созывает совершенно нелепые заседания ООН, где всем странам приходится выслушивать абсурдные заявления рф. Публицист отметил, что в этой ситуации больше всего удивляет то, что только единичные страны выражают свой протест и заявляют, что эти заседания не несут никакого смысла.

«Это традиция чинопочитания ресурсных стран, и не случайно ресурсные страны терпят дурь других ресурсных стран. Я заметил одну такую ​​вещь, что когда субъект приобретает ресурсную базу, у него возникает непреодолимое желание привлекать к себе внимание и говорить», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, подобные ситуации часто возникают в корпорациях, где работают тысячи рабочих и где какой-то начальник не может жить без того, чтобы не прийти с утра и не организовать оперативное совещание для привлечения к себе внимания. Однако, как отметил Анатолий Якименко, даже если начальник говорит какие-нибудь глупости, никто не покидает совещание.

«Никто не встает и не выходит из этих оперативных совещаний в знак протеста, хотя надо бы это сделать», - добавил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, Борис Тизенгаузен рассказал, какие приемы использует рф для большей эффективности пропаганды: «Это очень легко и просто».

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