Об этом он рассказал на своем канале.

«Это простота пропаганды, здесь ничего нового. Пропаганда должна быть настолько линейной и настолько просто созданной, чтобы у вас даже не было возможности зацепиться мыслью за какие-то шероховатости и начать думать, правильно это или неправильно, или начать сомневаться в этой пропаганде», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, простота – это один из принципов военной пропаганды Геббельса. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, этот принцип активно сейчас использует россия, кода во всех своих СМИ громко заявляет, что в Украине живут нацисты, которые восемь лет бомбят Донбасс и обманывают украинский народ.

«Это очень легко и просто. Дело в том, что для того, чтобы это все работало, чтобы вот эта простота была максимально эффективной, чтобы у вас вообще не было возможности выйти из стен вот этой комнаты, наполненной максимально пропагандой, применяется еще один принцип – плотность пропаганды», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, в ОПУ отреагировали на вброс кремля о переговорах москвы и Вашингтона: «Это российская информационная операция».

Также Politeka сообщала, изменят ли ход войны тайные поставки боеприпасов КНДР в россию: «В отчаянном положении».