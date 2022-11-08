Экономист Алексей Кущ объяснил, что война ставит перед экономикой страны новые вызовы и нельзя ее вести в формате плыть по течению.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, во время войны нужно серьезно заниматься экономической политики, чего мы у себя на самом деле не слишком сегодня видим. Как он отмечает, экономическая политика Украины сегодня проводится в скорее в формате плыть по течению и рассчитывать на внешнюю помощь, которая по большому счету сейчас только компенсирует дефицит бюджета и стабилизирует курс национальной валюты.

«Есть некоторые проблески, попытки релокации предприятий, то есть переноса их с Востока страны на Запад. Но, опять же, это же не промышленная политика, это взять готовое предприятие и перенести его с одного места в другое, с более опасного в менее опасное. То есть структура экономики от релокации не меняется. Более того, там тоже есть масса своих подводных камней», - рассказывает Алексей Кущ.

Как он объясняет, некоторые руководители Западных областей в своем таком рвении привлекать новые предприятия с Центральной и Восточной части страны дошли до того, что, например, занимаются релокацией из Киевской области, Черкасской, где сейчас нет военных действий. По словам экономиста, такая массовая эвакуация бизнеса ни к чему хорошему не приведет.

«Но они их привлекают к себе, по большому счету оставляя в Центре страны, на Востоке, на Юге экономическую пустыню. А мы прекрасно понимаем, что после экономической пустыни всегда приходит социальная пустыня. Потому что, если теряются рабочие места, люди тоже будут покидать свои дома, уезжать, оставаться будут одни пенсионеры. Понятно, что там, где идут боевые действия, это необходимо, но у нас, как я уже сказал, любая идея доводится до крайности», - делает выводы Алексей Кущ.

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