Госэкоинспекция напоминает, что недавно в СМИ появились сообщения, что российские войска в портах области подрывают и уничтожают украинские суда и катера, в результате чего происходит загрязнение территории и акватории портов горюче-смазочными материалы, которые течением несет в дельту Днепра, а дальше, в направлении заповедной зоны национального природного парка "Нижнеднепровский".

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Сейчас специалисты Госэкоинспекции осуществляют расчет ущерба, нанесенного окружающей оккупантами. О результатах проделанной работы будем информировать дополнительно.

