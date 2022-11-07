Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что после выборов не стоит ждать от Израиля поставок вооружения Украине, но стоит поучится у израильтян тому, как выигрывать войны в сложных условиях.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Сирия и Иран составляют пророссийскую коалицию, иранские дроны уже обстреливают украинские города, их ракеты, к сожалению, на подходе. Тем не менее, констатирует он, израильская авиация уже разбомбила завод по изготовлению иранских беспилотников, так что, можно сказать, Израиль нам уже немного помог.

«Кстати, как вы знаете, были выборы в Израиле, они закончились на этой неделе и не очень хорошо для нас. Победил Беньямин Нетаньяху, который достаточно дружил с путиным в прошлую каденцию. Но мы надеемся, что дружба закончится, что все-таки он разумный взвешенный политик и продолжения эта история не получит», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Но оружия, добавляет он, скорее всего Израиль давать Украине не будет. Поэтому, рассуждает политтехнолог, стоит научится тому, что сделали израильтяне: на Голанских высотах во время войны Судного дня в безвыходной для себя ситуации они смогли победить все арабские армии, хотя их стояло всего 300 тысяч против миллиона.

«Все понимают, что война может завтра продолжиться, что Сирия никуда не исчезла, что враги никуда не исчезли и они не смирились с существованием Израиля. россия не смирится с нашим существованием после войны. У нас останется вдоль границы какая-то колючая проволока», - заключает Михаил Шейтельман.

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