Советник Офиса президента Украины отреагировал на информацию о вероятных переговорах Москвы и Вашингтона.
По словам Арестовича, сегодня Кремлю нужна пауза примерно на три месяца, чтобы попытаться набраться сил. За это время они хотят подтянуть новые войска, накопить ракет, а также успеть поднять технику с хранения и немножко подморозить Украину. После этого они надеются продолжить войну с новыми силами и наступлениями.
“Все так называемые «…переговоры Москвы и Вашингтона», которые «…вовсю обсуждаются в западной прессе» - это российская информационная операция”, - заявил он.
У этой пропагандистской кампании сразу несколько месседжев, в которых говорится о принуждении Украины к переговорам, об отказе поставок помощи из Запада в случае отказа, и отмена решения о невозможности ведения переговоров с диктатором.
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“В отношении государства «Российская Федерация» переговорная позиция у нас есть.
Мы готовы начать переговоры с ее новым политическим руководством на следующих, хорошо известных условиях:
- вывод войск со всей территории Украины.
Предмет переговоров:
- выдача военных преступников,
- возврат всех захваченных пленных,
- выплата репараций,
- правила дальнейшего сосуществования.
Это не мы не готовы к переговорам.
Это РФ не хочет переговоров.
Кремль хочет выполнения его условий - оставить за ним все «завоёванные» территории.
Это не переговорная позиция. Это ультиматум”, - заявил советник ОП.
Силы обороны Украины освободили 37 % территории, захваченной с 2014 года и 50 %, захваченной российскими войсками с 24 февраля.
"Силы обороны продолжают свою методичную работу по перемалыванию противника. Ежесуточные потери только мобилизованных россиян сейчас - не менее сотни безвозвратных. Будет больше. Мы все уже достаточно взрослые на девятый месяц войны, чтобы не путать реальную политику с информационными кампаниями. А нет - разъясним. Да, нам бывает тяжело. Но нужно помнить, за что мы боремся. Проиграем, дадим слабину, мы не просто проиграем, нас не будет физически, вместо нас будет одна гигантская Буча. "Важко, але варто" - подытожил Арестович.
Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.
Также сообщалось, что есть шесть сценариев завершения войны.
Кроме того, Politeka.net писала, может ли тайная поставка боеприпасов КНДР в россию изменить ход войны.