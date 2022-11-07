Мы все уже достаточно взрослые на девятый месяц войны, чтобы не путать реальную политику с информационными кампаниями.

Советник Офиса президента Украины отреагировал на информацию о вероятных переговорах Москвы и Вашингтона.

По словам Арестовича, сегодня Кремлю нужна пауза примерно на три месяца, чтобы попытаться набраться сил. За это время они хотят подтянуть новые войска, накопить ракет, а также успеть поднять технику с хранения и немножко подморозить Украину. После этого они надеются продолжить войну с новыми силами и наступлениями.

“Все так называемые «…переговоры Москвы и Вашингтона», которые «…вовсю обсуждаются в западной прессе» - это российская информационная операция”, - заявил он.



У этой пропагандистской кампании сразу несколько месседжев, в которых говорится о принуждении Украины к переговорам, об отказе поставок помощи из Запада в случае отказа, и отмена решения о невозможности ведения переговоров с диктатором.

“В отношении государства «Российская Федерация» переговорная позиция у нас есть.

Мы готовы начать переговоры с ее новым политическим руководством на следующих, хорошо известных условиях:

- вывод войск со всей территории Украины.

Предмет переговоров:

- выдача военных преступников,

- возврат всех захваченных пленных,

- выплата репараций,

- правила дальнейшего сосуществования.

Это не мы не готовы к переговорам.

Это РФ не хочет переговоров.

Кремль хочет выполнения его условий - оставить за ним все «завоёванные» территории.

Это не переговорная позиция. Это ультиматум”, - заявил советник ОП.

Силы обороны Украины освободили 37 % территории, захваченной с 2014 года и 50 %, захваченной российскими войсками с 24 февраля.

"Силы обороны продолжают свою методичную работу по перемалыванию противника. Ежесуточные потери только мобилизованных россиян сейчас - не менее сотни безвозвратных. Будет больше. Мы все уже достаточно взрослые на девятый месяц войны, чтобы не путать реальную политику с информационными кампаниями. А нет - разъясним. Да, нам бывает тяжело. Но нужно помнить, за что мы боремся. Проиграем, дадим слабину, мы не просто проиграем, нас не будет физически, вместо нас будет одна гигантская Буча. "Важко, але варто" - подытожил Арестович.

Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.

Также сообщалось, что есть шесть сценариев завершения войны.

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