Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Скорее всего, мы никогда не поймем россиян. Правда заключается в том, что при всех этих разговорах и попытках заставить нас поверить, что мы «один народ», мы на самом деле совершенно разные люди, у нас совершенно разные жизненные ценности», - утверждает Максим Жорин.
По его словам, украинцы и россияне по-разному воспринимают жизнь и то, что нас окружает, по-разному все и оценивают. В пример экс-командир «Азова» приводит ситуацию, когда во время обмена тел россияне отдали нам не украинца, а своего же.
По его мнению, здесь нельзя было ничего перепутать, на погибшем была российская форма, с ним были российские документы, центр обмена связался с оккупантами, но забирать погибшего отказались. Военный подчеркивает, что эта ситуация показывает, что россияне ужасно относятся не только к украинским пленникам, но и к своим людям, к самим себе.
«Поэтому я не думаю, что мы когда-нибудь поймем, почему они такие. Безусловно, во многом это население, которое там проживает, сделали столь больным та пропаганда и власть, которая есть сегодня, которая делает их еще более дебильными каждый день. Всю территорию нужно лечить, там нет здоровых людей вообще», - заключает Максим Жорин.
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