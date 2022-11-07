Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Украина сейчас всегда на шаг впереди россиян.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мне кажется, на нашей войне сейчас мы, также как и израильтяне, оказались просто намного умнее россиян. Вот израильтяне оказались умнее арабов и перехитрили их во множестве ситуаций, всегда израильтяне были на шаг впереди интеллектуально по сравнению с арабскими армия и разведками», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, сегодня украинская разведка показывает, что она всегда на шаг впереди россии. Михаил Шейтельман подчеркнул, что российская армия хоть и вооружена, хоть и увеличивает постоянно свою численность благодаря мобилизации, однако не способна обыграть Украину, поскольку наша разведка очень эффективно работает.

«Мы сегодня всегда на шаг впереди россиян, мы повторяем тот успех. Это тот шанс, та деталь, которую мы можем повторить, тот успех израильтян, который мы можем повторить», - заявил Михаил Шейтельман.

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