Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Нужно понимать, что полк «Азов» – это уже немного больше, чем просто одно подразделение, это, пожалуй, больше как символ. Но если говорить о практических реальных силах, то, безусловно, полк «Азов», который был в составе Национальной гвардии, остается в составе Национальной гвардии, это именно тот легендарный полк, который защищал Мариуполь», - рассказывает Максим Жорин.
По его словам, часть полка сейчас находится в боевом состоянии и выполняет боевые задачи на линии фронта на одном из направлений. Конечно, отмечает он, сказывается отсутствие основных офицеров управления, но азовцы все равно воюют на линии фронта.
Как рассказывает военный, вернувшиеся из плена офицеры почти сразу становятся в строй, почти сразу начинают заниматься подразделением. В то же время он объясняет, что часть из них еще не готова по медицинским показателям, у некоторых проблемы со здоровьем после плена гораздо больше, чем после боев на «Азовстали».
«Во время боев на «Азовстали» есть такие, которые по 2, по 3 раза получали ранения, в том числе и ампутации, но все равно возвращались в бои. А вот после плена, к сожалению, не все смогут сейчас вернуться из-за здоровья в строй и продолжать службу. Но те, которые могут, готовы и постепенно уже возвращаются», - заключает Максим Жорин.
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