Экс-командир полка «Азов» Максим Жорин рассказал, что они готовы были даже притвориться россиянами, чтобы пройти в Мариуполь к своим собратьям.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, будучи в Киеве, после собственных боев они постоянно думали над тем, как помочь бойцам в Мариуполе, как прорваться к азовцам или освободить их.

«Мы почти не спали, мы искали пути, мы пытались сделать деблокаду, прорыв, рейд. Были совершенно безумные операции, на которые только мы были способны. Вертолетная поддержка – это уже последнее и, пожалуй, единственное успешное. Все, что мы пытались делать, об этом мало кто знает, и, к сожалению, мы не смогли там добиться успеха», - отмечает Максим Жорин.

По его словам, добиться какого-то успеха там, в принципе, в тех условиях было нереально. В частности, говорит военный, с тем количеством личного состава, тем количеством техники, которое у них было, пробить к тому времени линию уже обороны россиян, пройти вглубь на 100 километров, деблокировать Мариуполь и либо остаться там, либо выйти – задача нереальная. Тем не менее, констатирует он, там оставались их собратья и другого выхода не было.

«Была даже операция, когда мы набрали кучу российской техники, просто на нее решили садиться, ехать и делать вид, что мы россияне. И так прорываться до самого Мариуполя. К сожалению, и эта история не вышла из-за того, что подразделение, которое должно было нам организовать проход внутрь оккупированной территории, имело проблему с координацией, выполнением отдельных задач, поэтому она не удалась. Но даже на такую ​​операцию наши люди были готовы», – рассказывает Максим Жорин.

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