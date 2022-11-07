Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Я расцениваю или склонен расценивать все эти действия, которые происходят, как увертюру, предисловие очень глубокого процесса трансформации самой Европы, очень серьезной трансформации вида элит, которые на сегодняшний день не дают Европе состояться в другом формате. А это обязательно будет», – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, после победы Украины в войне будут наказаны не только путин и россия, но и те европейские элиты, которые поддержали путина. Как отметил Александр Новохатский, сейчас стоит вопрос об изменении эпох, изменении укладов жизни, изменении экономических подходов к обустройству жизни.

«Трансформация будет настолько глубинной, что будет включать в себя и изменение философского подхода вообще к пространству сожительства», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Анатолий Якименко сообщил, по какой доктрине сейчас живут европейцы.

Также Politeka сообщала, что геополитик Юрий Буздуган сообщил, кто может вывести мир на новый цивилизационный уровень.