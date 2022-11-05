Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 4 ноября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России.

Также Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Леся Никитюк решилась показать свою вторую половинку, фото: "Этот день настал..."

"Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину": Земфира выступила со смелой речью, видео

"Разведка понимает": украинцы раскусили подлый замысел оккупантов в Херсоне, где опустели блокопсты

"Сидели бы дома - жили бы дальше": жуткую находку обнаружили на месте крушения вертолета рф
Показать еще

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: