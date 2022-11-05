Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, насколько беларусь сегодня зависима от россии, какую игру сейчас ведет лукашенко и может ли он вообще сбежать из своей страны.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Мне кажется, что это возможно в том случае, когда лукашенко будет видеть, что Украина все ближе к победе, а россия соответственно к поражению и будет готовиться выходить. Я уверен, что он уже рассматривает такие варианты и отправляет людей для переговоров с Западом. Мы, конечно, об этом не знаем, это не афишируют», – рассуждает Александр Мусиенко.

По его мнению, в этом плане для лукашенко ключевое – это какие-то личные гарантии безопасности для него, для его семьи. И, конечно, констатирует эксперт, никто уже не говорит о сохранении на должности, потому что ему все равно поставят условие провести выборы, но чтобы он в этих выборах не участвовал.

Также он считает, что лукашенко, возможно, ищет даже какие-нибудь варианты переметнуться. Пока, говорит эксперт, он создает абсолютную видимость зависимости от россии и готовности выполнить любой приказ путина. Тем не менее, констатирует гость программы, у лукашенко другая проблема: нет уверенности, что белорусская армия готова выполнить приказ и что состояние белорусской армии такое, которое сможет дать возможность их выполнить, потому что она финансировалась в предыдущие годы не так много.

«Поэтому, конечно, он будет искать разные варианты, но пока он, по крайней мере, хочет продемонстрировать, что он с россией, что они до конца. Но, я думаю, что у лукашенко срабатывают какие-то инстинкты самосохранения, потому что, когда россия начала говорить о тактическом ядерном оружии территории беларуси, то сначала они такие давайте, конституцию изменим, а потом немножко уже отошли от этой темы. Потому что размещение ядерного оружия в беларуси – это у НАТО потенциальная галочка на их хранилище с ядеркой и это площадка россии для конфронтации с Западом», – заключает Александр Мусиенко.

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