Об этом он рассказал на своем канале.
«Ну понятно, что Илон Маск решил поиграть немножко в медиамагната. Это свойственно многим бизнесменам, у которых есть деньги, потому что в современном мире, если у тебя нет какого-то медиаресурса, то тебя постоянно атакуют, про тебя пишут всякие гадости. А вот когда ты медиамагнат, ты можешь в принципе влиять и на общественное мнение», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, покупка бизнесменом Твиттера подтверждает факт того, что, если Илон Маск захочет, он сможет повлиять на информационную повестку и даже на выборы в США. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, Илон Маск должен понимать, насколько серьезными могут быть последствия его действий.
«Представьте, если всплывут факты, что Маск, например, или алгоритмы Твиттера новые блокировали представителей какой-то республиканской партии или демократической партии, — это очень серьезное разбирательство вплоть до судебного», - заявил Борис Тизенгаузен.
Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, что делала бы Украина, если бы Илон Маск отказался от финансирования Starlink.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Разведка понимает": украинцы раскусили подлый замысел оккупантов в Херсоне, где опустели блокопсты
Растолстевший Басков пустил слезу вспоминая о раненных оккупантах, видео: "должны благодарить..."
Россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска: что известно на сейчас
"Вечная память": звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами
Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что означают заявления Илона Маска: «У него же миссия».