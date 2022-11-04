Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Илон Маск понимает, что теперь может влиять на общественное мнение.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Ну понятно, что Илон Маск решил поиграть немножко в медиамагната. Это свойственно многим бизнесменам, у которых есть деньги, потому что в современном мире, если у тебя нет какого-то медиаресурса, то тебя постоянно атакуют, про тебя пишут всякие гадости. А вот когда ты медиамагнат, ты можешь в принципе влиять и на общественное мнение», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, покупка бизнесменом Твиттера подтверждает факт того, что, если Илон Маск захочет, он сможет повлиять на информационную повестку и даже на выборы в США. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, Илон Маск должен понимать, насколько серьезными могут быть последствия его действий.

«Представьте, если всплывут факты, что Маск, например, или алгоритмы Твиттера новые блокировали представителей какой-то республиканской партии или демократической партии, — это очень серьезное разбирательство вплоть до судебного», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, что делала бы Украина, если бы Илон Маск отказался от финансирования Starlink.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что означают заявления Илона Маска: «У него же миссия».