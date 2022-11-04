Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что именно страх россиян часто приводит к иррациональным действиям.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«В совокупности противоречий спустя 8 месяцев с момента начала войны были вот эти попытки осмыслить, во имя чего это все происходит. И это осмысление проходило через кучу противоречий, и все равно у них (россиян – Ред.) не получается выстроить ни идеологическую, ни, скажем так, прагматическую какую-то цепочку будущего», - сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, россияне не могут выстроить для себя видение своего же будущего, оно для них остается неизведанным. Но, как подчеркнул Андрей Вигиринский, для граждан россии неизведанное будущее лучше, чем то, что им кажется угрозой для будущего их государства.

«Хотя абсолютно не факт, что эта угроза существует. Она как раз и побуждает мыслить той категорией – страх перед неизвестностью, огромнейший страх, который приводит часто к иррациональным поступкам», - заявил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, разрешили стрелять: в британской разведке раскрыли, как работают «заградотряды» в армии оккупантов.

Также Politeka сообщала, что кремль готовится ко второй волне мобилизации, у россиян паника: «Терпите дальше, рабы».











