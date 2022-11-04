Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что платформа для поддержки Украины будет направлена, прежде всего, на содержание социальной инфраструктуры.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Мы не хотим поднимать это в общественный дискурс, потому что еще нечего делить. Прежде чем начать что-то делить, его нужно изъять. Хорошо, что этот диалог вообще есть, хотя он должен проходить именно на уровне бизнес-сообществ и банковских сообществ в странах Европейского Союза и Соединенных штатов в первую очередь», - сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, платформа, которая формируется для поддержки Украины, не о восстановлении. Она, как подчеркнул Андрей Вигиринский, скорее о поддержке финансирования расходов государственного бюджета для того, чтобы содержать социальную инфраструктуру и минимальные обязательства, которые украинское правительство может сделать.

«Ни один бизнес не будет здесь строить предприятие, например, по производству водорода до того момента, пока не прекратилась война, до того момента, пока есть риск, что предприятие будет ликвидировано», - добавил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, что делала бы Украина, если бы Илон Маск отказался от финансирования Starlink.

Также Politeka сообщала, что ученый Владимир Гарковенко объяснил, к каким регуляциям мы должны стремиться: «К странам первого мира».