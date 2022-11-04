Люди спортивного телосложения захватили все дороги в Коттеджном городке «Солнечная Долына» под Киевом, терроризируя местное население. Об этом сообщают Акценты.

Одиозный вымогатель занимал ранее должность главы налоговой милиции, был тесно связан с беглым Януковичем и его соратником Клименко. После Майдана 2014 года его обвинили во взятничестве и присвоении 3 млрд грн, однако наказания Головач так и не понес, и больше того, даже развернул преступную деятельность с новой силой.

Вопрос безнаказанности таких преступников с явным пророссийским душком всегда будоражит общество, особенно в условиях кровопролитной войны за независимость Украины. Однако Головач всегда имел под рукой большое количество статусных знакомых, которые помогали избежать тюремного заключения. Прежде всего, это конечно же, люди связанные с Януковичем, Партией Регионов и другими пророссийскими кругами. Большое преступление, вымогательство или рейдерская схема всегда опираются на "своих людей" в мантиях или погонах, помогающих избежать ответственности.

К примеру, одиозная судья Печерского суда Светлана Смык ранее закрыла уголовное дело против Головача по статье "отмывание средств". Ранее Смык всплывала в других неприятных историях: отпустила из-под стражи уголовного авторитета из Татарстана Виктора Панюшина по кличке "Витя Пан", которого в результате тут же взяли под стражу правоохранители уже по другим уголовным обвинениям. Также она в 2021 году даже заслужила дисциплинарное взыскание за торможение дел о пьяных водителях за рулем, что безусловно также подразумевало коррупцию.