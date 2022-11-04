Люди спортивного телосложения захватили все дороги в Коттеджном городке «Солнечная Долына» под Киевом, терроризируя местное население. Об этом сообщают Акценты.
Одиозный вымогатель занимал ранее должность главы налоговой милиции, был тесно связан с беглым Януковичем и его соратником Клименко. После Майдана 2014 года его обвинили во взятничестве и присвоении 3 млрд грн, однако наказания Головач так и не понес, и больше того, даже развернул преступную деятельность с новой силой.
Вопрос безнаказанности таких преступников с явным пророссийским душком всегда будоражит общество, особенно в условиях кровопролитной войны за независимость Украины. Однако Головач всегда имел под рукой большое количество статусных знакомых, которые помогали избежать тюремного заключения. Прежде всего, это конечно же, люди связанные с Януковичем, Партией Регионов и другими пророссийскими кругами. Большое преступление, вымогательство или рейдерская схема всегда опираются на "своих людей" в мантиях или погонах, помогающих избежать ответственности.
К примеру, одиозная судья Печерского суда Светлана Смык ранее закрыла уголовное дело против Головача по статье "отмывание средств". Ранее Смык всплывала в других неприятных историях: отпустила из-под стражи уголовного авторитета из Татарстана Виктора Панюшина по кличке "Витя Пан", которого в результате тут же взяли под стражу правоохранители уже по другим уголовным обвинениям. Также она в 2021 году даже заслужила дисциплинарное взыскание за торможение дел о пьяных водителях за рулем, что безусловно также подразумевало коррупцию.
Кроме того, судья Смык в 2014-2015 годах развалила дело о преследовании судей Соломенского суда Аллы Демидовской и Николая Макухи, арестованных при даче взятки. Подобные же решения по ним двоим вместе со Смык выносила и скандальная судья Оксана Царевич, во время Майдана незаконно осуждавшая участников масовых протестов против Януковича по заказу пророссийских сил. В этой истории бандитизм, рейдерство и коррупция тесно переплетены с коллаборантством: пророссийские судьи и силовики совместно действуют в различных черных схемах.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Вы тупой?": "Холостячка" Мишина жестко высказалась об украинцах, которые ноют и критикуют власть
Звезда "Кріпосної" Сагайдачная разорвала дружбу с Байрак и назвала причину: "Оксана заблокирована..."
"Готовятся к худшему": звезда "1+1" Падалко обратилась к украинцам с важными новостями
"Вечная память": звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами
Судья Подольского районного суда Оксана Скрыпник осенью 2022 года сняла арест с имущества захваченного ОПГ Головача в селе на Обуховщине. Это привело к массовым провокациям, подвозу титушек Головача в село и вымогательству у местных жителей денег.
Еще раньше о том, что Головач вымогал у них деньги заявляли крупные украинские бизнесмены Олег Аверьянов и Владислав Чечеткин. Снимая арест с незаконно захваченного имущества судья Скрыпник серьезно нарушила правовые нормы, ведь в этом деле еще была назначено рассмотрение в апелляционном суде. Однако, Головачу и его бандитам закон не указ, а только прикрытие для отмывания награбленного.
Вмешательство полиции не может изменить ситуацию саму по себе, ведь глава Обуховского районного суда Максим Кравченко напрямую блокирует все попытки следствия довести любые дела против Головача до обвинительного приговора.
Журналисты проекта «Исландия» отмечают, что простого рассмотрения дел в полиции мало, когда преступник служил генералом налоговой милиции и легко находит лазейки через карманных судей. Для того чтобы справедливость восторжествовала нужно не только пристальное внимание к коллаборантам и преступникам, но и тщательное расследование по всем, кто помогает совершать такие преступления. В том числе, вынося выгодные бандитам незаконные судебные решения.
Война и массовая гибель людей по-новому ставят в нашем обществе вопрос справедливости. Либо в нашем обществе появится справедливый суд, и преследование всех, кто нарушает закон, либо мы будем иметь новую волну выпущенных из-под стражи коллаборантов, волну выгодных РФ судебных решений принятых людьми Януковича и постоянные новости о бандитских стрелках по телевизору.