Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев увеличило размер помощи украинцам и расширило круг лиц, которые могут его получить.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«На новую помощь могут претендовать украинцы, которые стали переселенцами после 24 февраля, украинцы, которые не перемещались, но пострадали от военных действий. Это касается Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областей. Кстати, список областей еще могут расширить. Далее – украинцы, которые вернулись на постоянные места жительства после вынужденного перемещения в Украине или в другую страну», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, речь идет о семьях, в которых есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с пожилыми людьми в возрасте от 55 лет, семьи, которые возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей, семьи, в которых есть один или несколько человек с особыми потребностями, а также приемные семьи, занимающиеся детьми без сопровождения и детьми, разделенными с родителями.

Также журналистка отмечает, что месячный доход такой семьи не должен превышать 5400 гривен на человека. Кроме этого, добавляет она, лица, претендующие на выплату, не должны получать другую помощь от международных организаций.

«Помощь предоставляется в привычном размере, то есть это 2200 гривен на человека один раз в месяц. По условиям программы, которые были раньше, деньги выплачивали единовременно сразу за 3 месяца, это сумма 6 600. А вот те украинцы, которые недавно подали заявку, смогут получить вдвое больше – 13 200 гривен. То есть, за 6 месяцев. А подавшим заявку с 1 сентября выплаты продлят автоматически еще на 3 месяца», - сообщает Екатерина Котенкова.

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