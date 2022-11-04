Об этом он рассказал на своем канале.

«Здесь вопросы и денег, потому что Starlink, и SpaceX, и все остальные проекты – это коммерческие проекты. Понятно, что какая-либо компания не может вечно это финансировать. Но, учитывая поддержку Украины и украинского народа, думаю, что мы нашли бы возможность финансировать, даже если бы на сегодняшний день была остановлена ​​помощь от компании Илона Маска», - заявил Александр Качура.

По словам народного депутата, Украине точно удалось бы найти альтернативные источники финансирования. В частности, Европейский Союз уже заявлял, что был бы готов оказать помощь для того, чтобы ВСУ оставались с устойчивой связью. В любом случае, как отметил Александр Качура, мы должны быть благодарны Илону Маску за то, что он не прекратил помогать Украине даже несмотря на свои заявления.

«Я думаю, мы должны с терпением относиться к таким людям, с пониманием относиться к тому, что у богатых могут быть какие-то дни «затмения», – добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что означают заявления Илона Маска: «У него же миссия».

Также Politeka сообщала, что публицист Святослав Вышинский рассказал, зачем Илон Маск действительно купил «Твиттер».