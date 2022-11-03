Об этом он рассказал на своем канале.
«Сейчас у меня возникло предчувствие, и оно накоплено, видимо, это набор фактов. Когда целыми днями следишь за фактами, когда это все собирается в одну картину, то тогда и возникает эта интуиция из огромного количества фактов. Но мне кажется, что ноябрь что-то решит, решит что-то большое», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, ноябрь может стать особенным месяцем в войне, месяцем огромного перелома. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, этот перелом в войне будет очень заметен, и весь мир поразится событиям, которые в ближайшие недели могут произойти в Украине.
«Мы с вами поразимся, мы сядем и скажем: «Что, правда это было?». Я не знаю, но мне кажется, это будет очень большая история», - заявил Михаил Шейтельман.
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