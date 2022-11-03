Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в ноябре может решиться что-то очень важное для Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас у меня возникло предчувствие, и оно накоплено, видимо, это набор фактов. Когда целыми днями следишь за фактами, когда это все собирается в одну картину, то тогда и возникает эта интуиция из огромного количества фактов. Но мне кажется, что ноябрь что-то решит, решит что-то большое», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, ноябрь может стать особенным месяцем в войне, месяцем огромного перелома. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, этот перелом в войне будет очень заметен, и весь мир поразится событиям, которые в ближайшие недели могут произойти в Украине.

«Мы с вами поразимся, мы сядем и скажем: «Что, правда это было?». Я не знаю, но мне кажется, это будет очень большая история», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска: что известно на сейчас.

Также Politeka сообщала, что в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении: «У ВСУ все получается».