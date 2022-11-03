Журналисты портала Стопкор считают, что времена Януковича возвращаются или происходит "закос" правоохранителей под "Беркут". В сети обнародованы кадры дерзкого избиения оператора телеканала "Прямой", вероятно, сотрудником правоохранительных органов в Желтых Водах на Днепропетровщине.
Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале "Стоп коррупции" , а также в Telegram-канале "СтопКор".
На видео видно, как мужчина, который может быть милицией, бьет по шее оператора телеканала. У последнего – камера в руках. Затем другой "оборотень в погонах" отбирает у медийщика киноаппарат. После чего первый спецназ с желтой повязкой на руке наносит удар ногой представителю СМИ. Весь процесс избиения сопровождается нецензурной лексикой людей в форме.
Стоит отметить, что в ту ночь с 1 на 2 ноября было совершено нападение и на съемочную группу "СтопКора". В частности, телесные повреждения были нанесены журналистке Александре Сербин и оператору информационного агентства, сообщает Стопкор.
После чего стражи порядка заблокировали здание местной табачной фабрики, куда съемочные группы приехали для проведения съемок. В то же время, возле помещения находились работники и руководство предприятия, которые утром так и не смогли попасть на рабочие места.
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Напомним, в августе вокруг фабрики в Желтых водах тоже были беспорядки. Тогда стражи порядка заблокировала табачную фабрику "Юнайтед Табако". На территории предприятия проводился обыск, однако в определении суда была указана другая компания.