Оператора телеканала "Прямой" избили в Желтых Водах в Днепропетровской области.

Журналисты портала Стопкор считают, что времена Януковича возвращаются или происходит "закос" правоохранителей под "Беркут". В сети обнародованы кадры дерзкого избиения оператора телеканала "Прямой", вероятно, сотрудником правоохранительных органов в Желтых Водах на Днепропетровщине.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале "Стоп коррупции" , а также в Telegram-канале "СтопКор".

На видео видно, как мужчина, который может быть милицией, бьет по шее оператора телеканала. У последнего – камера в руках. Затем другой "оборотень в погонах" отбирает у медийщика киноаппарат. После чего первый спецназ с желтой повязкой на руке наносит удар ногой представителю СМИ. Весь процесс избиения сопровождается нецензурной лексикой людей в форме.

Стоит отметить, что в ту ночь с 1 на 2 ноября было совершено нападение и на съемочную группу "СтопКора". В частности, телесные повреждения были нанесены журналистке Александре Сербин и оператору информационного агентства, сообщает Стопкор.

После чего стражи порядка заблокировали здание местной табачной фабрики, куда съемочные группы приехали для проведения съемок. В то же время, возле помещения находились работники и руководство предприятия, которые утром так и не смогли попасть на рабочие места.

Напомним, в августе вокруг фабрики в Желтых водах тоже были беспорядки. Тогда стражи порядка заблокировала табачную фабрику "Юнайтед Табако". На территории предприятия проводился обыск, однако в определении суда была указана другая компания.