Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Уже утихли народные овации в адрес «последовательной и непримиримой борьбы» власти с коллаборантами и предателями из пророссийских партий.

Каков же результат на сегодняшний день:

- практически все депутаты ВР и дальше сохраняют депутатский иммунитет и голосуют, правда, уже не как говорит Путин с Медведчуком, а как - нынешняя власть. А почти 4 тысячи депутатов местных советов запрещенных партий радуются «мудрым и неподкупным» депутатам, которые за 4 месяца до сих пор не рассмотрели, даже в Комитете, Правительственный законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете партии для статуса депутатов местных советов (т.е. о лишении мандатов депутатов запрещенных партий).

Но это лишь крохи властного и бюджетного влияния вождей и их друзей и родственников из ОПЗЖ. Главное в другом - их команды и семьи до сих пор остаются, более того - занимают важные должности в воюющей Украине. На днях бывший глава Киевской областной организации партии Януковича-Медведчука, ставленник Бойко Владимир Майбоженко стал и.о. руководителя престижной Броварской государственной администрации. В Киеве продолжает спасать энергетическую безопасность директор «Киевгаза» и муж депутата из ОПЗЖ Юлии Левочкиной Андрей Винграновский. В целом, как говорят знающие люди в КГГА, большинство энергетических и финансовых компаний Киева Кличко доверил лучшим людям Левочкина-Фирташа. Например, за транспортировку газа киевляне платят неким АБ «Клиринговый Дом»,

Как говорил классик, я обещаю Вам социальный лифт.

Сказал – сделал, правда, для своей родной и запрещенной партий?!