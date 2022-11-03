Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что интересы Израиля и Украины в противостоянии Ирану совпадают.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«И здесь выходит такая ситуация, при которой с одной стороны врагом является Иран, с формальной точки зрения Израиль всю свою политику выстраивает вокруг того, чтобы изолировать Иран как можно дальше от возможностей нормализации отношений с Западом, принимает все возможные меры, связанные с ликвидацией КСИР », – сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, Израиль безусловно прилагает немало усилий сейчас для того, чтобы ликвидировать научный потенциал, который Иран системно накапливает. В то же время, как подчеркнул Андрей Вигиринский, это никоим образом не обязывает Израиль реагировать на сотрудничество Ирана с россией путем помощи Украине.

«То есть противостоять Ирану, здесь интересы Израиля и Украины наверняка совпадают. Средства в этом противостоянии могут быть разными, Израиль отстаивает свою позицию и отстаивал ее до начала активной фазы войны», - заявил Андрей Вигиринский.

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