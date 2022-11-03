Политолог-международник Максим Яли рассказал, почему за все это время независимости Украина не смогла дойти до демократии, которую мы видим в Европе.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Они к этому шли веками. В Великобритании первой появился парламент, парламентаризм, монархия стала конституционной, сейчас эта система продолжается. Мы этот процесс взросления как политической нации, политической культуры в турбо режиме проходим. Я бы так сказал, почти с колес», – объясняет Максим Яли.

«То есть, констатирует он, не все сразу, но по сравнению с прошлым можно видеть улучшение и в Украине тоже полностью воцарится европейская демократия. По случаю эксперт вспоминает, что 1990-е в Украине сравнивали с 1920-ми годами в Соединенных Штатах: накопление капитала, монополии, олигархи – все то же, что и у нас. По его мнению, скоро и по результатам этой войны украинская нация станет более осознанной.

А ведь в россии, говорит политолог, царит их пропаганда, хотя и она часто вводит людей в диссонанс. В частности, отмечает он, с одной стороны, они говорят, что россияне и украинцы якобы один народ, с другой, обвиняют нас в нацизме. По его мнению, процесс выздоровления от этого всего у населения рф пройдет не быстро.

«российская империя, затем коммунизм, Ленин, уничтоживший империю, боролся с религией, затем снова российская церковь как краеугольный камень, и теперь новые потуги реанимировать то ли СССР, то ли российскую империю. Они все это воспринимают, у них нет диссонанса. Для того чтобы был диссонанс, необходимо понимать, как они не соотносятся друг с другом», - заключает Максим Яли.

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