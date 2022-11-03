Эксперт в сфере международного сотрудничества Татьяна ван Ваверен-Валькова сообщила, что у Украины есть абсолютная поддержка со стороны Нидерландов.

Об этом она рассказала в программе «Дипломатическая кухня Трюхана».

«Нидерланды всегда четко смотрят на ту ситуацию, которая есть на какой-то конкретный момент, и учитывают все моменты, которые могут присутствовать. Если говорить о ситуации сейчас, когда идет война, есть ясное понимание, кто друг, а кто враг. Украина имеет безусловную поддержку и народа Нидерландов, и правительства Нидерландов», - сообщила Татьяна ван Ваверен-Валькова.

По словам эксперта, премьер-министр Нидерландов неоднократно заявлял, что эта война – это и их война, ведь Украина защищает и их безопасность. Как отметила Татьяна ван Ваверен-Валькова, голландцы понимают, что, если за свою безопасность нужно чем-то заплатить, в том числе и оружием, и деньгами, значит, надо это сделать.

«То есть позиция четкая, война Украины - это война Нидерландов», - добавила Татьяна ван Ваверен-Валькова.

Как писала ранее Politeka, на неограниченный срок: еще одна страна продлила программу размещения беженцев из Украины, что известно.

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