Об этом она рассказала в программе «Дипломатическая кухня Трюхана».
«Нидерланды всегда четко смотрят на ту ситуацию, которая есть на какой-то конкретный момент, и учитывают все моменты, которые могут присутствовать. Если говорить о ситуации сейчас, когда идет война, есть ясное понимание, кто друг, а кто враг. Украина имеет безусловную поддержку и народа Нидерландов, и правительства Нидерландов», - сообщила Татьяна ван Ваверен-Валькова.
По словам эксперта, премьер-министр Нидерландов неоднократно заявлял, что эта война – это и их война, ведь Украина защищает и их безопасность. Как отметила Татьяна ван Ваверен-Валькова, голландцы понимают, что, если за свою безопасность нужно чем-то заплатить, в том числе и оружием, и деньгами, значит, надо это сделать.
«То есть позиция четкая, война Украины - это война Нидерландов», - добавила Татьяна ван Ваверен-Валькова.
Как писала ранее Politeka, на неограниченный срок: еще одна страна продлила программу размещения беженцев из Украины, что известно.
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Также Politeka сообщала, что политконсультант Юрий Ванетик объяснил, на чьей стороне Китай: «Они меняют свой облик».