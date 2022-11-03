Об этом он рассказал на своем канале.

«Ну если они все-таки взорвут дамбу, о чем они так много говорят, то в это море вынесет не нас, вынесет их, только уже с другого берега. Я разоблачил замысел российских военных, зачем им, собственно, взрывать Каховскую дамбу, потому что звучало действительно абсурдно. А я понял, здесь есть смысл», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, если взорвать Каховскую дамбу, то Крым останется без воды. И как подчеркнул Михаил Шейтельман, россияне понимают, что совсем скоро Вооруженные силы Украины освободят территорию Крыма, и вопрос с поставкой воды в Крым вызовет у нас немало проблем.

«Поэтому они хотят взорвать Каховскую дамбу, чтобы после того, как они побегут из Крыма, там не было воды. У нас, как сказали наши специалисты, восстановление этого всего может занять 10 лет», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, оккупанты наступают сразу на трех направлениях: как изменилась ситуация на фронте, новые данные.

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура сообщил, способны ли россияне на подрыв Каховской ГЭС: «Это будет не полное уничтожение».