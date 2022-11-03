Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Мы же видим свою задачу, может, даже цивилизационную – чтобы мы двигались к странам первого мира, а не к странам третьего мира. И учитывая то, как мы ведем себя, и даже учитывая наше экологическое сознание, мы также можем это движение как-то пытаться продолжать», - сообщил Владимир Гарковенко.

По словам научного консультанта, мы должны стремиться к регуляции первого мира. Затем, как отметил Владимир Гарковенко, мы можем сказать, что мы уже достаточно цивилизованы и продуцируем сами регуляции, и возложить задачу по выполнению регуляций на наших менее развитых соседей.

«А нам будут платить деньги, или не деньги, а какие-то другие ресурсы, блага. И я думаю, что это создает очевидную конкуренцию между странами, ведь они хотят не потреблять чужие регуляции, чужие смыслы, а производить свои», - заявил Владимир Гарковенко.

Как писала ранее Politeka, Госэкоинспекция сообщила, что ущерб окружающей среде, причиненный вследствие загрязнения реки Ингулец составил более 77 млн ​​гривен.

Также Politeka сообщала, что ученый Владимир Гарковенко объяснил, почему на самом деле люди стремятся защищать природу.





