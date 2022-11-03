Военный историк Михаил Жирохов объяснил, что Иран помогает россии в обмен на современные военные технологии, а война будет продолжаться до тех пор, пока агрессор продает энергоресурсы.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Как говорил Наполеон Бонапарт, война – это деньги, деньги и еще раз деньги. То есть возможности россии для ведения войны ограничиваются только теми деньгами, которые она получает из Европы, из Турции за экспорт газа, нефти и всего прочего», - утверждает Михаил Жирохов.

Кроме этого, добавляет он, россию в определенной степени ограничивают технологические санкции. В то же время журналист отмечает, что они могут делать оружие и не из западных компонентов, а использовать, как тот же Иран, какие-то гражданские компоненты. И эта ракета, констатирует он, будет точно так же прилетать, пусть и с большим промахом, но это возможность продолжать войну.

«Поделать с Ираном ничего невозможно даже с помощью Соединенных Штатов и Европы. Страна 40 лет находится под санкциями, если Европа введет еще 2, 3, 4, 5, 10 санкций, для них это ничего не будет решать. В сотрудничестве с россией Иран решает собственные проблемы, а именно доступ к военным технологиям», – объясняет Михаил Жирохов.

По его словам, взамен дронов, ракет, которыми нас пугают, Иран получает доступ к более-менее современным военным технологиям. Также историк соглашается с некоторыми западными аналитиками, которые пишут, что россияне не платили денег за это, а лишь передавали иранцам более современное вооружение, которое потом разберут и начнут производить аналоги на собственной базе.

Как сообщала Politeka, Маляр заявила, что на фронтах идет подготовка к освобождению территорий.

Также Politeka писала о том, что в ОП прокомментировали стремление рф к «мирным переговорам».