Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня кремль пытается шантажировать мир с помощью энергоресурсов и агропродукции.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Поэтому мы понимаем, что такими способами, какими действует россия, это их очередное выступление соло как страны террористов», - заявляет Георгий Биркадзе.

В частности, отмечает он, как только объявили о теоретической очередной атаке российской федерации, на 5,5% на мировом рынке выросла цена пшеницы, на 2,3% - цена кукурузы. По мнению эксперта, сейчас россияне как раз очень заинтересованы в росте цен на агрокультуры. Как он объясняет, дело в том, что сегодня в мире колоссальная засуха, это касается не только Европы, но и, например, Австралии, стран Юга, в частности, не было урожая в Бразилии.

Кроме этого, добавляет эксперт, россии выгоден рост цен на энергетическом рынке. По его словам, сегодня у них в бюджете стоит 62 доллара на нефть, то есть ин важно, чтобы сырье стоило подороже.

«Мы видим, что они преследуют единственную цель, чтобы каким-то образом можно было шантажировать Европу, поднять цены как на агропродукты, так и на нафту», - заключает Георгий Биркадзе.

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