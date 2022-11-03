Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Поэтому мы понимаем, что такими способами, какими действует россия, это их очередное выступление соло как страны террористов», - заявляет Георгий Биркадзе.
В частности, отмечает он, как только объявили о теоретической очередной атаке российской федерации, на 5,5% на мировом рынке выросла цена пшеницы, на 2,3% - цена кукурузы. По мнению эксперта, сейчас россияне как раз очень заинтересованы в росте цен на агрокультуры. Как он объясняет, дело в том, что сегодня в мире колоссальная засуха, это касается не только Европы, но и, например, Австралии, стран Юга, в частности, не было урожая в Бразилии.
Кроме этого, добавляет эксперт, россии выгоден рост цен на энергетическом рынке. По его словам, сегодня у них в бюджете стоит 62 доллара на нефть, то есть ин важно, чтобы сырье стоило подороже.
«Мы видим, что они преследуют единственную цель, чтобы каким-то образом можно было шантажировать Европу, поднять цены как на агропродукты, так и на нафту», - заключает Георгий Биркадзе.
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