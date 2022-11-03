Об этом он рассказал у себя в Facebook.
Как отмечает политик, он проверил нормативную базу и побеседовал с представителями этой сферы, а также юристами, причастными к процессу, и общественными активистами, которые занимались мониторингом работы соответствующих органов. Следовательно, говорит депутат, может сделать определенные выводы.
«Застройщики, которые, несмотря на постоянные обстрелы рашистов, удорожание материалов в разы, нехватку работников и другие препятствия, продолжают выполнять свои обязательства перед людьми, заслуживают уважения. Украинцам предстоит получить свое жилье, за которое заплатили. Приятно видеть, что размораживают работы не только на строительных площадках в столице, но и в других городах страны. Конечно, пока это касается в большинстве своем больших, системных игроков рынка, но это уже хороший знак», - отмечает Александр Качура.
Отдельно он отмечает тот факт, что на должностях оказались профессиональные люди. В частности, депутат говорит о руководящем ГИАГ Семене Кривоносе и Алексее Чернышеве, который возглавляет Минрегион. По словам политика, эти люди наладили межведомственную коммуникацию, а также создали понятные алгоритмы работы по предоставлению соответствующих услуг.
По его словам, профильная реформа – это даже не шаг вперед, а целый прорыв в индустрии. Кроме этого, говорит депутат, ГИАГ как сервис значительно поднялся и сейчас обеспечивает полный комфорт для клиентов. В то же время он замечает, что на этом реформа не закончится, еще есть с чем работать и нельзя забывать об ущербе, нанесенном российской армией, ворвавшись в Украину.
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«Для восстановления Украины и поддержки работы нашей экономики очень важно, чтобы строительная сфера имела возможность работать свободно, но в рамках установленных правил и закона. А главное, чтобы ее коррупционные традиции так и оставались в темном прошлом», - заключает Александр Качура.
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