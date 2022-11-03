Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«Нужно в первую очередь сделать инвестиции куда? В образование и в науку, и уже потом во все остальное. То есть образование и наука – это две ноги корейского экономического чуда. Но возьмите любое другое экономическое чудо, и вы с удивлением узнаете, что ключевые инвестиции были не в фабрики, газеты и заводы, а в образование и науку», - сообщил Руслан Бизяев.
По словам политического эксперта, Украине необходимо около 10 лет, чтобы экономика более-менее восстановилась, чтобы появились первые плоды. Однако в течение этих 10 лет нужно очень много для этого работать. Как подчеркнул Руслан Бизяев, в политику нужно идти не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы помочь государству развиваться.
«Надо, чтобы был один знаменатель, нужно время. Но все будет, если у нас будет четкое понимание в стране, куда мы двигаемся, а самое главное – почему мы двигаемся», - заявил Руслан Бизяев.
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