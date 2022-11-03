Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Как отмечает гость программы, у путина началась такая фаза выступлений, которые смахивают скорее на моральные наставления и растягиваются на 4 часа. С другой стороны, отмечает он, российский истеблишмент, по сути, радуется, что их лидер выступает столько времени. Тем не менее, подчеркивает эксперт, ни один лидер развитой страны сегодня столько не выступает.

«А это определенная фаза, определенное психологическое состояние великого вождя. Ну вот Ким Чен Ын может рассказывать 4 часа. То есть диктаторский состав может рассказывать о мирозданиях 4 часа», - отмечает Ростислав Балабан.

По его словам, анализировать какие-то куски этих 4-часовых выступлений, конечно, можно, но есть ли на этом какой-то научный смысл и аналитика, довольно сомнительно. К тому же, добавляет политолог, все, что говорил путин, он через некоторое время совершенно это же отрицает, угрожая, что они могли сделать еще больше. То есть, констатирует он, здесь речь не идет о политике и стратегии, это тема бандитского Петербурга и бандитских разговоров.

«Это банальный шантаж банального гопника из Питера. Мы не имеем дела с политическим деятелем, с лидером нации, мы имеем ситуацию, когда питерский гопник возглавляет определенное государственное образование», - заключает Ростислав Балабан.

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