Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что и Украина, и Турция получили определенную выгоду от зерновой сделки.

Об этом он рассказал на своем канале.

«По большому счету от этой сделки выиграли все, кроме россии. То есть понятно, что Украина получила стабильную валюту, получила возможность освобождать свои хранилища сельскохозяйственной продукции, потому что, чтобы собирать урожай, чтобы сажать что-то новое, у тебя должны быть пустые хранилища, куда ты потом будешь складывать свой урожай», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Украина получила возможность продавать за валюту и освобождать свои хранилища. Турция тоже получила от этой сделки определенные плюсы, в частности получила доступ к украинской сельскохозяйственной продукции. Как отметил Борис Тизенгаузен, в целом Эрдоган считает своей геополитической победой заключение такой сделки.

«Россия же ничего особо не получила, и ей стало обидно. Было пару попыток по выходу из этого соглашения, но не сложилось», - заявил Борис Тизенгаузен.

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