Об этом он рассказал на своем канале.

«Атака со стороны Беларуси может иметь несколько целей. Первая и самая очевидная – отвлекающая цель, имитация атаки для сдерживания большей численности группировки Вооруженных сил Украины. То есть мы понимаем, чем больше там старья, техники, чем больше мобилизованных привезут в Беларусь, тем большую группировку нам надо снять либо с Южного направления, либо отправить туда наши резервы», - заявил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, вот эта имитация сдерживания со стороны Беларуси может сковывать довольно большое количество группировки ВСУ. Вторая цель, как отметил Борис Тизенгаузен, - это может быть мощный быстрый удар, например, захват Ровенской АЭС или опять же Чернобыльской АЭС.

«Наше ГУР, наше Минобороны, наш Генштаб прекрасно понимают, какие тактики могут быть со стороны Беларуси. Незаметно перебросить войска невозможно, то есть мы все это будем видеть, мы все это буде понимать», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, оккупанты свозят мобиков на важное направление: «Колонна за колонной».

Также Politeka сообщала про наступление по двум направлениям и стратегическое окружение: генерал ВСУ спрогнозировал, какую тактику может выбрать враг.





