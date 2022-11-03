Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Я думаю, что есть предпосылки Третьей мировой войны. Она еще не началась стратегически, но действительно уже формирующие ее признаки есть. Здесь как раз стратегическое противостояние политического, экономического, геополитического формата миропорядка. Как раз идет разбалансирование позиций и угрозы использования ядерного оружия, как тактического, так и стратегического», - рассуждает Николай Маломуж.

По его словам, в случае, если путин потеряет голову и использует ядерное оружие, то получит ответ в виде либо колоссального удара обычным оружием, либо также ядерным, если будет угроза для стран НАТО. В то же время военный отмечает, что в этой ситуации важна четкая позиция не только НАТО как главного формата сдерживания, но уже и Китая, Индии, Японии, Бразилии. То есть, констатирует он, мир ставит жесткие рамки и будет не только давить на россию, но и покажет перспективу режима путина.

Также гость программы отмечает, что конкретные разговоры Байдена и Си Цзиньпина показали, что они ответственны за мир, мировой порядок и безопасность, не россия, и они должны сделать так, чтобы мир не пострадал. Поэтому, полагает он, действия уже будут направлены непосредственно на путина, на его режим, на недопущение ядерного сценария. В целом же, говорит военный, предпосылки к такой глобальной ядерной конфронтации есть, но у мира есть инструменты на их уничтожение.

«А в этой ситуации, конечно, это связано с войной в Украине. Это тот формат, который является детонатором таких противоречий и, возможно, войн. Поэтому нужно снимать эту проблему в Украине, нужно завершать тему выдворения отсюда россиян и выйти на мощный мировой порядок, который обеспечит перспективу Украине», - заключает Николай Маломуж.

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