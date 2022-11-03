Об этом он рассказал в своём блоге.
«Буквально несколько дней назад, после того, как россия заявила, что она выходит из зернового договора в надежде его сорвать. Конечно, же поводом для этого послужили «какие-то неизвестные объекты попали в бухту Севастополя», что привело к «незначительным повреждениям», - отметил Тарас Загородний.
По словам политолога, россия как всегда преуменьшает успех украинских военных: на самом деле после недавнего успешного удара ВСУ по морской базе в Севастополе россия настолько отчаялась, что решила попытаться сорвать зерновые коридоры.
«россия выводит свой флот из Севастополя и заявила, что они приостанавливают договор о зерновой сделке», - сказал Тарас Загородний.
Как отметил эксперт, после разговора президента Турции и путина, россия всё таки решила не приостанавливать зерновой договор.
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«В переводе с дипломатического языка это говорит о том, что Турция послала н**ер россию и взяла под свой контроль вооруженное сопровождение судов с зерном», - подчеркнул Тарас Загородний.
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