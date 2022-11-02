Об этом он рассказал на своем канале.

«Мне нравится то, что он (Риши Сунак – Ред.) уже заявил, что будет продолжать дело Бориса Джонсона. Понятно, что это харизматичный лидер, нам нравилась его позиция по Украине, помощь. Украинцы его просто обожают. Но в этом случае мало что зависит от премьер-министра», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, у страны есть своя геополитическая стратегия, и независимо от того, кто в Британии премьер-министр, позиция этого государства по отношению к Украине не изменится. И новый премьер-министр Великобритании, как отметил Александр Качура, уже заявил, что удвоит помощь Украине и станет еще более надежным партнером, чем Борис Джонсон.

«Будем рассчитывать на это. В любом случае, вопрос стоит в том, что британский народ поддерживает украинский народ, и власть - просто инструмент для того, чтобы помогать Украине. Я уверен, что эта позиция не изменится», – заявил Александр Качура.

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