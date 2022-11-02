Политолог Руслан Бизяев рассказал, что после полномасштабного вторжения войск рф в Украину старая мировая экономическая система уже не может существовать, но и ее перезагрузка пока тоже невозможна.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как отмечает эксперт, на этой неделе из уст ключевых мировых политиков продолжала звучать тема поиска мира в Украине. В частности, отмечает он, об этом говорили в Соединенных Штатах Америки, об этом говорил Эмманюэль Макрон на встрече с Нобелевскими лауреатами мира из Украины, об этом говорил Сильвио Берлускони, об этом говорят на Ближнем Востоке, об этом в своем выступлении на Валдае говорил президент россии путин.

«Сбоку может казаться, что идет определенная теневая дипломатия, определенные непубличные переговоры с целью достичь хотя бы перемирия, а уже после перемирия Украина и россия должны сесть за стол переговоров и достичь какого-то определенного компромисса, определенного мира. Что такое для каждой из сторон тот же мир? Какие именно компоненты составляют это понятие – «мир»?», – спрашивает Руслан Бизяев.

По его мнению, для республиканцев в США это, скорее, риторика перед промежуточными выборами Конгресса и перед началом следующей президентской кампании 2024 года. Кроме этого, добавляет политолог, есть определенные экономические рычаги. Как он объясняет, старая мировая экономическая система была рассчитана на то, что все, в принципе, занимают свою долю, и все вместе зарабатывают.

«Сейчас после 24 февраля эта ситуация идет в прошлое. Мир уверенно идет к экономическому кризису. Причем, это не только в Европе, где уровень инфляции бьет все рекорды и все приближается к цифрам конца Второй мировой войны. Но суть и в том, что нет выхода из этой ситуации, то есть не видно, как можно перезагрузить старую экономическую систему», - заключает Руслан Бизяев.

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