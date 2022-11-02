Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Необходимо вернуться к базовым настройкам, понять, что безопасность – это состояние системы, в котором она противодействует угрозам, этому разрушению. И дальше нужно делать специальный орган, не принадлежащий к государству и определяющий как раз параметры угроз, приоритеты угроз, опасность угроз», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, этот орган, обнаружив угрозы и их опасность для государства, должен производить задачи для исполнительных механизмов. А государство, как отметил Александр Новохатский, и есть этот исполнительный механизм.

«Государство – это исполнительный механизм воли тех людей, которые олицетворяют пространство этого государственного образования», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, украинская "патриотка" оказалась шпионкой: какие задачи она выполняла.

Также Politeka сообщала, что украинцам сказали, куда срочно звонить, если летят ракеты или дроны: «Даже если вы только слышите».