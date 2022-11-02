Сейчас Андрей Данилко со своими коллегами активно помогает нашим защитникам и пострадавшим в результате войны. Теперь артист решил провести неожиданный аукцион: певец продаст Rolls-Royce Фредди Меркьюри, купивший много лет назад. Такая информация появилась на официальной странице Верки Сердючки.

Пишет Ukrainianwall.

Андрей Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни. Известно, что этот аукцион будет проведен 5 ноября в Лондоне. При этом организаторы не вносят вклад, а это значит, что все 100 процентов прибыли пойдут на доброе дело. Стало известно, на что именно артист хочет внести вклад.

Как оказалось, вырученные средства по продаже уникального автомобиля Андрей Данилко передаст на то, чтобы была безвозмездная помощь в Украине по новейшим медицинским стандартам для взрослых и детей, пострадавших в результате войны. Это будет первый современный реабилитационный центр в Украине Superhumans.

Известно, что для строительства реабилитационного центра уже привлечена большая команда. Ранее проект уже поддержали Стинг и его супруга Труди, британский бизнесмен Ричард Брэнсон, первая леди Елена Зеленская, американский актер Лиев Шрайбер.

Стоит отметить, что давно в интервью Андрей Данилко рассказывал, что когда-то купил этот Rolls-Royce, потому что он является фанатом легендарного певца Фредди Меркьюри. Однако так получилось, что до сих пор в Украину артист этот автомобиль перевезти не смог. Раньше он хотел передать его в музей группы Queen, но теперь решил, что сейчас нужна помощь Украине.