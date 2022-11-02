Идеолог Олесь Доний рассказал, что страны, в свое время усвоившие этику самоограничений, сегодня имеют гораздо более высокие показатели общественного благосостояния.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Как отмечает эксперт, во властных кругах Украины часто можно увидеть примеры расточительства и это скорее правило их жизнедеятельности, чем исключения. По его словам, власть, по сути, превращается в систему незаконного обогащения, и проблема эта гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Проблема заключается не в нескольких одиозных политиках, она уходит корнями в века реформации, которую начал Лютер в Европе в 1517 году и которая лишь несколькими аспектами затронула Украину. Вот как раз этика самоограничений, подробно расписанная Максом Вебером впоследствии, стала нормой в так называемом протестантском мире и повлияла на католицизм, который был вынужден при контрреформации прибегнуть к самоочищению. А православный мир оказался в значительной степени в стороне от моральной санации по поводу чрезмерной расточительности», - объясняет Олесь Доний.

По словам идеолога, распространение этики самоограничения в Европе напрямую повлияло на благосостояние стран. В частности, отмечает он, самые высокие показатели имеют европейские страны, где наиболее распространенной религией был протестантизм, далее следуют бывшие католические страны, а вот наиболее бедными являются, как правило, страны с православным большинством. Как раз концепция «25 ступеней к общественному счастью», подчеркивает эксперт, учит, что надо иметь в себе силу воли не прибегать к искушениям, которые предоставляет власть, следует научиться воспитывать в себе этику самоограничений.

«Хотим изменить психологию чиновника – придется изменить психологию общества. Ведь коррумпированный чиновник – плоть от плоти общества, более того, мечта миллионов украинцев. Давайте попробуем измениться. Узнай этику самоограничений», - заключает Олесь Доний.

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