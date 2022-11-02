Политический философ Святослав Вышинский рассказал, что главной проблемой западных идеологий является их основополагающая идея неравенства, декорируемая идеями мира и единства.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Я думаю, сейчас идеологии переживают свой кризис и этот кризис связан прежде всего с тем, что сегодня как никогда мы осознаем, что все западные нарративы, все западные идеологии, начиная с Нового времени и Просвещения, строились на идее неравенства, хотя они публично декорировали именно идею равенства, единства, всеобщего мира», - объясняет Святослав Вышинский.

По его словам, проблема состоит в том, что все западные идеологии исходили из того, что есть определенное эталонное представление о человеке, об обществе, которое декларируется единоправильным, единополезным и единственной целью человеческого существования. То есть, констатирует гость программы, всем предполагается некое равное положение в этом идеальном обществе, но только тем, кто готов в это общество включиться добровольно или по принуждению, а все остальные оказываются на периферии и объявляются, по сути, варварами.

«Это достаточно глубоко спрятанный паттерн западного мышления, который, я думаю, еще тяготеет к эпохе античной Греции, когда якобы была показная демократия, но на самом деле правами в обществе владели лишь около 20% населения, это были полноправные граждане мужчины. Женщины не обладали всей полнотой прав, ремесленники не обладали всей полнотой прав, а все жители других полисов вообще определялись чужаками, не говоря уже о неэлинах, варварах», - отмечает Святослав Вышинский.

Как он говорит, европейское мышление изменилось в эпоху Нового времени, хотя и равенство и братство французских революционеров тоже было с поправочками. Поскольку мышление западных идеологий всегда заточено на воображаемый эталон, объясняет философ, то кто-либо потенциально и актуально будет признаваться на каком-то этапе недостаточно соответствующим этому правилу. В частности, в пример он приводит идеологию Советского Союза, где 20-30-е годы – это постоянная очистка общества от людей, недостаточно соответствующих эталону советского человека.

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