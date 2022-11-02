Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что социальные сети сейчас снова начинают превращаться в инструмент политической борьбы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Первым звоночком является покупка сети «Твиттер» Илоном Маском. На первый взгляд кажется, что эта инвестиция совершенно бессмысленная, фантастическая, ничем не обоснованная. Я считаю, что Илон Маск в действительности пытается создать более-менее независимую площадку для возврата республиканцев в Конгресс», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, сегодня мы наблюдаем за тем, как мечты республиканцев вновь сбываются, и американские социальные сети вновь превращаются в инструмент политической борьбы. Как отметил Святослав Вышинский, таким образом покупка «Твиттера» — это не столько экономическая инвестиция, сколько попытка обеспечить информационный тыл для республиканцев.

«Таким образом мы видим, что из коммерческой части социальные сети и различные интернет-сервисы постепенно превращаются в политический инструмент», - заявил Святослав Вышинский.

Как писала ранее Pоliteka, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что означают заявления Илона Маска: «У него же миссия».

Также Politeka сообщала, что Богдан Боровец заявил, что у Илона Маска давно уже была такая, в принципе, идея и страх, что наша цивилизация уничтожит сама себя.