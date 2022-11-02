Политолог Вадим Карасёв рассказал, способны ли российские удары по критической инфраструктуре повлиять на боевой дух украинцев

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Со стороны политической составляющей, я уверен, что мы выдержим (атаки россии по украинской инфраструктуре, - Ред.), ведь когда война народная и справедливая, то можно и потерпеть», - отметил Вадим Карасёв.

По словам политолога, россия, атакуя критическую инфраструктуру украинских городов, делает расчет на то, чтобы психологически сломать наш народ, оставив нас без удобств в тылу.

«Когда война захватническая, то понятно, что долго терпеть это никто не будет, а когда речь идёт о защите независимости, суверенитета и свободы нашей страны, то это ситуация народной и справедливой войны», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как подчеркнул политолог, ради сохранения украинских ценностей, народ готов терпеть, поэтому российские удары по инфраструктуре не сломают наш народ.

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