Тина Кароль постоянно удивляет и радует своих поклонников различными интересными публикациями, которыми делится в социальных сетях. В этот раз знаменитость опубликовала несколько забавных фото к Хелоувину.

Об этом пишет сайт Ukrainianwall.

Итак, в своем Telegram артистка опубликовала парочку когда-то сделанных снимков и к ним на себя сделала пародию, а именно игрушечную свинку. Так вот, на тех фото певица позирует без одежды со змеей на плечах. Свои женские прелести она прикрывала то ладонями, то коленками. А вот волосы женщины были распущены и аккуратно скатывались по одному плечу.

На фото, которые артистка сделала к Хелоувину, запечатлена не она, а кукла, которая один в один похожа на певицу во время фотосессии со змеей, вот только лицо куклы Тина немного подправила в маску свинки и написала при этом "Хелоувин так Хелоувин", после чего добавила, что это для настроения.

Кстати, на одном из снимков, артистка дорисовала нос уже и себе, чтоб точно быть похожей с игрушечной свинкой, которая была сделана, как пародия на певицу.

Одним словом, с чувством юмора в артистки все отлично, ведь она умеет посмеяться над собой и сделать такие забавные фото, которые произвели впечатление на всех ее фанатов.





