Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что за 8 месяцев войны украинцы настолько начали ненавидеть россиян, что ни о каких переговорах и речь идти не может.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Степень ненависти сейчас к россиянам себе трудно представить, не находясь там, не находясь в Киеве, не находясь в Украине. Поэтому и речи не пойдет о том, чтобы сдаваться, роптать, просить мира у россии, соглашаться на какие-то условия», - заявляет Михаил Шейтельман.

Как рассказывает политтехнолог, один его друг в Израиле сказал, что наконец понял эту степень ненависти, что даже если украинцам не давать больше оружия, они все равно не сдадутся, все равно будут воевать до конца. Так же, вспоминает он, говорил и министр обороны Резников, что мы будем воевать лопатами, если нам перестанут давать оружие.

«Эта ненависть не знает пределов, границ из-за всего, что сделали россияне за эти 8 месяцев, из-за Бучи, Ирпеня, этих вечных грабежей, убийств, из-за того, что они воруют, ведут себя как вандалы», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Поэтому, констатирует он, никто в Украине не начнет из-за обстрелов критической инфраструктуры требовать у Зеленского мирных переговоров с россией. Это россия на это рассчитывает, замечает эксперт, но этого не будет, поскольку украинцы готовы у воевать до последнего россиянина.

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