Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Необходима демонополизация выработки электричества, подачи воды, подачи газа, то есть эти вещи должны перейти из разряда бизнеса в разряд жизнеобеспечения. То есть это должна быть та область, на которой не зарабатывают», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, почти вся наша экономика построена на дефицитах и ​​на распоряжении чем-то дефицитным. В Украине, как отметил Александр Новохатский, должна состояться демонополизация и распределение выработки электрической энергии, подачи воды, отбора воды. Надо полностью изменить политический фон подачи социальных вещей.

«Нужно полностью менять всю политическую канву подачи этого социального контента, того, как мы устроены, этой социальной этики», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, жителей еще одной области в Украине могут эвакуировать, куда и почему: «Есть план».

Также Politeka сообщала, как долго придется экономить электроэнергию, в «Укрэнерго» ответили и предупредили: «Уже с этой недели...».