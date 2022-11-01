Оператор дронов и военный батальона 204 ВСУ Юрий Минзов рассказал, что дроны используются для разведки, ударов, а также психологического воздействия на врага.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

Как рассказывает военный, все дроны он разделил бы по способу применения на 2 вида: разведка, корректировка и ударные «птички». Последние, объясняет он, это преимущественно сброс разного вида взрывчатых элементов – кумулятивные, фугасные, осколочные, термобарические и т.д.

«Я думаю, что не нужно упускать морально-психологическое влияние дронов на врага. Начиная с того, что он жужжит над тобой и ты не знаешь, или упадет сейчас с него, или просто мы знаем, где ты находишься, и сейчас прилетит мина. Они начинают зубами грызть землю, они уже не боеспособные подразделения в данный момент. Если даже летать над ними и кошмарить, психика сдает и сдает все больше», – объясняет Юрий Минзов.

Кроме этого, добавляет он, в этот момент еще можно подбросить правильную визитку, по крайней мере с номером телефона, как остаться в живых. По мнению военного, этим многие бы воспользовались. Кроме того, отмечает он, вполне можно чередовать последовательность снарядов: сначала бомба, затем визитка, и наоборот.

Как сообщала Politeka, Волкер рассказал, может ли война закончиться уже в этом году.

Также Politeka писала о том, что Коваленко прокомментировал данные Генштаба ВСУ и предположил, что россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.