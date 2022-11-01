Главный инструктор и основатель Центра подготовки операторов БПЛА «Крук» Антон Фролов рассказал, что оператор дронов в своей работе должен мыслить нестандартно и ему нужно обмануть противника.

Об этом он рассказал в программе «Азбука войны».

«Использование дрона – это очень опасная вещь на фронте. Вся отрасль аэроразведки, вся отрасль операторов дронов – это приоритетная мишень для нашего врага. Мы являемся приоритетной мишенью для нашего врага, потому что все знают и они знают, как важную миссию выполняют операторы дронов», - подчеркивает Антон Фролов.

В частности, отмечает гость программы, операторы дронов корректируют артиллерию, они все видят, они общаются со всеми подразделениями, поэтому эта отрасль очень и очень опасна. В их работе, говорит он, есть определенный алгоритм действий, но сначала нужно найти укрытие и идеальные условия для работы.

«И ты должен думать нестандартно, потому что, если ты будешь себе выбирать идеальное место для работы, то враг, который может быть рядом и следить за тобой, будет знать, что ты будешь там, потому что там идеальные условия. Ты должен думать нестандартно – это спасает жизнь», - отмечает Антон Фролов.

По его словам, каждый военный имеет следующие приоритетные задачи: во-первых, остаться живым, во-вторых, выполнить боевую задачу, в-третьих, вернуть «птичку» – именно такие приоритеты они выставляют как минимум у себя в «Круке».

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