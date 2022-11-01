Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«Это очень сложный вопрос, потому что эту пропаганду, с одной стороны, мне кажется, очень сложно удержать, потому что все равно существует интернет, все равно существует VPN, где можно все обойти. Только Северная Корея, наверное, выдерживает какую-то настоящую электронную стену», - сообщил Юрий Ванетик.
По словам политконсультанта, пропаганда может оказывать влияние на тех людей, которых не задели события непосредственно. Но, как отметил Юрий Ванетик, когда это уже касается тебя непосредственно и твоей семьи, радикально меняется твой быт и привычная жизнь, то вряд ли уже пропаганда сможет оказать сильно влияние.
«Как только меняется быт, а не просто идет дискуссия, человек начинает думать: «А зачем мне это надо?» Конечно, есть какие-то непонятные люди, которые полностью ограничены и им что-то надо в жизни», - заявил Юрий Ванетик.
Как писала ранее Politeka, политтехнолог рассказал, как изменилась российская пропаганда: «Оправдывают себя, начинают защищаться или замалчивают».
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Также Politeka сообщала, что Иван Ступак рассказал о реакции россиян на украинское наступление: «Пропаганда сломалась».